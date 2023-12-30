- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اسم الراحل عبده داغر وعرض فيلمه بالثقافة السينمائية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وعقب العرض يقام لقاء مفتوح مع الجمهور للحديث عن حياة الموسيقار الراحل التى بدأت من الحارة المصرية، وكيف أنه حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح من أهم العازفين فى العالم.
عبدة داغر
يدير الندوة د. محمد سعد الباحث في الشئون الفنية ومؤلف كتاب (ساحر الكمان) عبده داغر، كما أن رسالة الماجستير الخاصة به كان موضوعها عن الموسيقار عبده داغر.
يحضر الندوة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية ومخرج الفيلم الاستاذ وحيد مخيمر .وفريق عمل الفيلم .
يذكز أنه خلال الفعاليات سوف يتم تكريم أسم الموسيقار الراحل (عبده داغر) والمخرج وحيد مخيمر.
جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الأربعاء الموافق 3 يناير في تمام الساعة 6 مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية، جميع الفعاليات التي يقيمها المركز مجانية للجمهور من محبي السينما.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز