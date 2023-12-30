شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن فيلم Home alone ..الفيلم المفضل لاحتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلما يتم الاحتفال بليلة رأس السنة، وقبل استقبال عام جديد يتذكر الجميع من عشاق السينما أحد أيقونات السينما العالمية والممثلة في فيلم Home alone، والذى أصبح بمثابة أحد علامات الكريسماس ما يجعل تصدره التريند بداية كل عام أمراً طبيعياً، للجماهيرية العريضة الذى يتمتع بها وتزيد منذ إنتاجه عام 1990 من بطولة الطفل ماكولي كولكين الذى لم يزد وقتها على 10 أعوام فقط.

ربما لا يعلم كثيرون أن الفيلم لم تتجاوز ميزانيته 18 مليون دولار فقط، إلا أن ايراداته وصلت إلى نصف مليار دولار حول العالم.

من بين الأرقام الكبيرة الذى حققها الفيلم أعلى إيراد حققه فى السوق الأجنبية خارج الولايات المتحدة كان 35 مليون دولار أمريكى فى اليابان.

نجم الفيلم خفت بريقه بصورة كبيرة رغم النجاح الكبير فى البداية، إلا أن العام الجارى شهد عودته للساحة من جديد بعدما احتفل الممثل ماكولي كولكين بوضع نجمة تحمل اسمه داخل ممشى في هوليود مؤخرًا، وذلك بعد 33 عامًا على عرض فيلمه الذى يعتبر أهم فيلم بتاريخ السينما العالمية يتم مشاهدته ليلة رأس السنة، بعدما صار بمثابة علامة مرتبطة باحتفالات الكريسماس.