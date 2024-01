شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة توم ويلكنسون نجم The Full Monty عن عمر يناهز 75 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل البريطاني توم ويلكنسون، نجم كل من: "The Full Monty" و"Shakespeare in Love" و"The Best Exotic Marigold Hotel"، اليوم عن عمر يناهز الـ75 عاماً، وفقاً لما أعلنته الإذاعة البريطانية ونقلته صحيفة فارايتي.

وتم ترشيح ويلكنسون لجائزة الأوسكار عن أدواره في فيلم "Michael Clayton" الذي لعب فيه دور محامٍ يعاني من نوبة هوس، و"In the Bedroom" للمخرج تود فيلدز، بصفته زوج الطبيب لشخصية سيسي سبيسك.

حصل ويلكنسون على جائزة BAFTA لأفضل ممثل مساعد عن فيلم "The Full Monty"، الذي يلعب فيه دور عامل الصلب العاطل عن العمل.