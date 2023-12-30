شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية كلاسيكية لـ أوركسترا القاهرة السيمفونى وسهرة لـ أم كلثوم.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الثقافة فعالياتها بمناسبة العام الجديد 2024 والذى تستقبله دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بحفلين يقامان فى الثامنة مساء غدٍ الأحد 31 ديسمبر.

فعلى المسرح الكبير يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى أمسية كلاسيكية بقيادة المايسترو الإيطالى فرانشيسكو دي ماورو ومشاركة السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان مع كورال أكابيلا تدريب مايا جفينيريا وكورال اكابيلا للاطفال بقيادة دنيا أكرم وتتضمن مختارات من المؤلفات العالمية لكبار الموسيقيين منهم شتراوس، كالمان، ليهار، اوفنباخ وغيرهم.

كما يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية سهرة طربية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية تأتى ضمن سلسلة كلثوميات ويقودها المايسترو صلاح غباشى وتضم نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التى شكلت وجدان الجمهور المصرى والعربى يؤديها كل من نهاد فتحى، بسملة كمال ورحاب مطاوع.