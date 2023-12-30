هيفا وهبي تبدأ تصوير فيلم " أرض جهنم " .. تدور أحداثه بالتسعينات

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي تصوير فيلم "أرض جنهم"، الذي يشاركها في البطولة كل من عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري، وهو تأليف عمرو عاصم، وسيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي، وذلك في حي المقطم بالقاهرة.



وتدور أحداث فيلم "أرض جهنم" في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات، و تقدم هيفا وهبي شخصية جديدة تفاجئ الجمهور.

و من ناحية أخرى، تستعد الفنانة هيفا وهبي لتصوير فيلمها الجديد "جوري"، مع الممثل المصري محمود الليثي، و كريم عفيفي.