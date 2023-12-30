أنغام تبهر الجمهور بإطلالة لامعة.. وهذا سعر الفستان وتصميمه

ميرنا وليد - بيروت - خطف الفنانة المصرية أنغام أنظار الجمهور لها بإطلالتها بالحلقة التي عرضت مؤخراً من برنامج "أكس فاكتور"، حيث ختارت إطلالة لامعة بالغة الأناقة.

وأطلت أنغام بفسان باللون الأخضر وقماش لامع، طويل وضيق، أبرز رشاقة جسمها، بأكمام طويلة وشق على أحد الساقين.

ومن الناحية الجمالية، رفت شعرها بالكامل عن وجهها إلى الأعلى، وطبقت ماكياج ناعم يليق بملامحها.

والفستان من تصميم زينة زكي وسعره بحسب موقع البيع يبلغ 59 ألف جنيه مصري.

وكان قد أطل المشترك الفلسطيني طالب نعماني على المسرح في برنامج "إكس فاكتور"، وغنى أغنية "طمني عليك" للفنان المصري محمد فؤاد.

نعماني لم يتمكن من أن يحبس دموعه، وانهار بكاءً على المسرح، وكان من الواضح تأثر الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة المصرية أنغام.

كما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأمر، وأظهر الفيديو سيدة من الجمهور انهارت بكاءً .

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