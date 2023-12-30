بالصورة - إبنة أيمن رضا "دلع" تخطف الأنظار مع والدها في زفاف شقيقها همام رضا

ميرنا وليد - بيروت - لفتت ابنة الممثل السوري أيمن رضا دلع رضا الأنظار بجمالها وذلك من زفاف شقيقها همام الذي تزوج من الشابة السورية تسنيم، حيث نشرت صورة مؤثرة تجمعها مع والدها في زفاف شقيقها همام، وكتبت عليها: "عمري وروحي".



بدوره أعاد الممثل السوري أيمن رضا نشر الصورة على حسابه وكتب لإبنته: "الدلوعة"، وأرفقها بقلب أحمر ليعبر عن مدى حبه لابنته.

من جهته، وسام رضا شقيق العريس شارك فيديو عفوي يظهر رقص والده مع همام، معلقا "مبروك أبو ايمن حبيب القلب"، بالاضافة الى مشاركته صور من الحضور الذي على ما يبدو أغلبيته من أقرباء وأصدقاء همام.

