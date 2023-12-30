بالفيديو- هادي ضو يتعرض لموقف طريف على المسرح وهذا ما فعله العريس

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان اللبناني هادي ضو لموقف طريف أثناء تواجده للغناء في أحد الأعراس، حيث ذهب له العريس وأخذه معه لكي يرقص معه والعروس وأهلهما وأصدقائهما.



وكان الفنان هادي ضو قد تعرض منذ شهرين، لحادث احتراق اثناء اشتعال الالعاب النارية على المسرح في احد مراكز السهر في لبنان.

وأثناء أداء أغنية "تعلى وتتعمر يادار" بحماس كبير، اشتعلت خلفه الألعاب النارية ضمن عرض خاص في الحفل ، حيث كان هادي ضو يتوسط المسرح ويعود بخطواته الى الوراء مستضدماً بالألعاب النارية التي كانت موجّهة خطأً نحوه.

وأصيب هادي ضو بحروق طفيفة في وجهه وشعره وبعض من ثيابه، لكنه سرعان ما تدارك الأمر مع الفرقة الموسيقية.