إليكم موعد العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي

ميرنا وليد - بيروت - قررت الشركة المنتجة لفيلم "الإسكندراني" بطولة الممثل المصري أحمد العوضي، يوم الثلاثاء المقبل لإقامة العرض الخاص للفيلم.

وقد إحتفل الممثل أحمد العوضي بوصول البرومو الرسمي لـ فيلمه الجديد “الإسكندراني” إلى 22 مليون مشاهدة، بعد 24 ساعة فقط، من طرحه للبرومو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب : “الحمد لله بفضل ربنا، وبدعم كل إخواتي اللي بحبهم، ألف شكر الإعلان الرسمي وصل لـ 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. بإذن الله فيلم دباح”.

وقال المخرج خالد يوسف، إن اختياره للممثل أحمد العوضي للمشاركة في بطولة فيلم الإسكندراني هو بسبب موهبته، مضيفاً أنه يبحث أولاً على أكثر الموهوبين ثم يختار منهم على من يليق بمواصفات هذا الدور أو الشخصية.

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