رفع فيلم البعبع من شباك التذاكر بسبب ضعف الايرادات

ياسر رشاد - القاهرة - سحبت دور العرض السينمائية أمس الجمعة، فيلم "البعبع" للفنان أمير كرارة من جميع السينمات، بسبب إيراداته الضعيفة.

تفاصيل فيلم البعبع

يشار إلى أن فيلم "البعبع"، ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وتدور أحداث فيلم البعبع حول رجل عصابة يخرج من السجن ليفاجأ بأنه لديه طفين بنت وولد، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، فالعمل ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

جدير بالذكر أن النجمة منة شلبي تشارك بصوتها فقط خلال أحداث فيلم البعبع، حيث يظهر صوت منة شلبى في مشهد قراءة أمير كرارة رسالة من زوجته حيث تقرأ هي الرسالة والتي من شأنها تقلب حياته طوال أحداث الفيلم.