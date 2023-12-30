حميد الشاعري يطالب لاعب النادي الأهلي بالاعتزال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طالب الفنان حميد الشاعري، أحد لاعبي النادي الأهلي بالاعتزال.

ونشر "الشاعري"، صورة للاعب النادي الأهلي أنطوني موديست، ومدون عليها جملة"اعتزل بقى وأنت في قمة مستواك".

وأحرز موديست هدف وأسيست بمباراة نهائي كأس السوبر المصري، وذلك بعد غيابه عن التهديف مع النادي الأهلي خلال مشاركاته الرسمية الفترة الماضية، ومطالبة العديد من جمهور النادي فسخ التعاقد معه نظرًا لكبر سنه وقرب اعتزاله.

وشارك حميد الشاعري، مؤخرًا في مهرجان "ساوند ستورم" وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء العالميين أبرزهم النجم عمرو دياب، والمغني كريس براون، والفريق الأمريكي ميتاليكا، ومغني البوب الأفريقي ويز كيد.

وعاش "الشاعري" انتعاشة فنية خلال عام 2023، وأحيا العديد من الحفلات الغنائية أبرزها حفل مهرجان العلمين بمدينة العلمين الجديدة مطلع شهر أغسطس الماضي، كما أحيا حفل "كاسيت 90" في المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من أبرز نجوم فترة التسعينيات وهم الفنان هشام عباس، والفنان إيهاب توفيق، والفنان محمد محيي، والفنان حسام حسني، والفنانة سيمون، والفنان مصطفى قمر، والفنان خالد عجاج.

يذكر أن، حميد الشاعري يحيى حفلًا غنائيًا غدًا الأحد، بمناسبة احتفالات رأس السنة بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.