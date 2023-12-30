ماذا قالت رانيا محمود ياسين عن "المساكنة" وسؤال الفنانين عنها بالبرامج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تحدثت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن رأيها فيما يتم تداوله مؤخرًا بالعديد من البرامج الحوارية على الفضائيات والمتعلقة بالفنانين وتوجيه سؤال لهم عن رأيهم في "المساكنة" قبل الزواج.

وكتبت "رانيا"، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "سؤال مستفزني جدًا، سؤال إيه رأيكم في المساكنة، السؤال نفسه مستفز و موافقة ضمنية على مرور سلوكيات وأفكار غير موجودة أصلا في مجتمعنا وغير مقبولة في أدياننا".

واستكملت: "ليه السؤال ده داير على كل الفنانين والفنانات والله الغير مقبول في دياناتنا ومجتمعاتنا غير مقبول عند الفنانين بلاش بقى السؤال الفخ ده، اللي بيتصدر منشتات على المواقع علشان يعمل ريتش.. اتقوا الله في الأفكار اللي عايزين تصدروها للأجيال اللي جاية وكأنها أمر طبيعي ومقبول، المساكنة حرام واتقوا الله بقى".

يذكر أن، آخر مشاركات رانيا محمود ياسين كانت مسلسل "انحراف" بطولة الفنانة روجينا وعرض بموسم دراما رمضان عام 2022.



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