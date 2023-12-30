محمد فؤاد لـ ياسمين عز: "انتي رافعة راسنا على طول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان محمد فؤاد ضيفًا على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وقالت "ياسمين" في مقدمة الحلقة عن "فؤاد": "حلقة استثنائية مع نجم استثنائي، أسطورة من أساطيرنا الفنية اللي كلنا بنفتخر بيها لو اتكلمنا عن الغناء تقريبا مفيش نجم قدر يحقق نجاحه طوال الـ 30 سنة اللي فاتت، ألبوماته دايمًا كانت بتحقق أعلى مبيعات، أغانيه مهما تطول السنين لسه كلنا حافظينها ونرددها لحد النهاردة، لو اتكلمنا عن التمثيل فهو صاحب أهم نقطة تحول في تاريخ السينما المصرية، وبطل الفيلم اللي بسببه ظهر جيل كامل من النجوم الشباب اللي بيسيطروا على الساحة الفنية لحد النهاردة".

ورد "فؤاد" عليها، قائلا: "رافعة راسنا انتي على طول، وانتي نجمة كبيرة وعاملة حالة ولازم تلاقي طوب كتير بس ربنا معاكي، مفيش حد بينجح من الهواء، وماردتش أطلع معاكي قبل كده عشان كنت تخين أوي الحمد لله انها محصلتش".

وعن رفضه الظهور إعلاميا، فأوضح: "الناس دلوقتي تحسي انهم بيبقوا قاصدين يخبوا الكويس ويظهروا الوحش بس وإن كان في شئ إيجابي ميتقالش ونطلع السلبي لأنه اللي بيجيب مشاهدات أو تريند أو بيلفت النظر وده في حد ذاته دينيًا حرام وأخلاقيًا ليه مسمى مينفعش نقوله على الهواء إنما ده اللي مودينا في المصايب اللي احنا فيها ومحمد فؤاد من الناس اللي بينالهم من الحب جانب وقولت يا جماعة مش هغني غير لما اتطمن أن البلد بقت كويسة ومش هغني بالعافية مش هغني وأنا مش مبسوط".