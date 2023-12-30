حمادة هلال ينشر صورة له في الصغر.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - الفنان حمادة هلال، عن صورة قديمة له من الصغر قبل انطلاقه إلى عالم النجومية والشهرة.

ونشر هلال، الصورة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، وعلق مازحا: "سبونج بوب أوي".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى سبونج بوب والله" ، "عسل" ، "مين الدبدوب ده" ، "يا أخواتي على السكر يا ناس" ، " المداح وهو صغير" ، " واحشنا يا مداح" ، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن، آخر أعمال حمادة هلال مسلسل "المداح" الجزء الثالث، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2023، ومن المقرر عرض الجزء الرابع في شهر رمضان المقبل 2024.