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حمادة هلال ينشر صورة له في الصغر.. والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - الفنان حمادة هلال، عن صورة قديمة له من الصغر قبل انطلاقه إلى عالم النجومية والشهرة.

ونشر هلال، الصورة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، وعلق مازحا: "سبونج بوب أوي".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى سبونج بوب والله" ، "عسل" ، "مين الدبدوب ده" ، "يا أخواتي على السكر يا ناس" ، " المداح وهو صغير" ، " واحشنا يا مداح" ، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن، آخر أعمال حمادة هلال مسلسل "المداح" الجزء الثالث، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2023، ومن المقرر عرض الجزء الرابع في شهر رمضان المقبل 2024.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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