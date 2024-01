وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون عن عمر ناهز 75 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

توفي الممثل البريطاني توم ويلكنسون، عن عمر يناهز 75 في منزله بسلام صباح اليوم السبت خلال بيان رسمي أصدرته عائلته وفقًا لموقع "BBC".

وتضمن البيان التالي: "ببالغ الحزن تعلن عائلة توم ويلكنسون وفاته المفاجئة في المنزل في 30 ديسمبر وكانت زوجته وعائلته معه، والعائلة تطلب الخصوصية في هذا الوقت".

ويعد الممثل البريطاني توم ويلكنسون أحد أبرز النجوم في هوليوود مع أكثر من 130 رصيدًا سينمائيًا وتلفزيونيًا في المجمل، قدم خلالها العديد من الأعمال المميزة، واشتهر لعب العقل الإجرامي المدبر منها فيلم "Rush Hour" عام 1998، وفيلم "Rock n Rolla"، حصل على جائزة إيمي عن دور الشخصية السياسية الأمريكية "بنجامين فرانكلين" في المسلسل القصير "جون آدامز" عام 2008، كما حصل على ترشيح لجائزة إيمي عن دور جو والد جون إف كينيدي في فيلم The Kennedys. لعب دور الرئيس ليندون جونسون في فيلم Selma عام 2014، وظهر في فيلم The Grand Budapest Hotel and Girl with a Pearl Earring".

وتعاون خلال مسيرة سينمائية وتلفزيونية ضخمة مع عدد من أبرز نجوم هوليوود منهم النجم جورج كلوني، النجم توم كروز، ورشح "ويلكنسون" للعديد من الجوائز العالمية أبرزها ترشحه لـ 6 جوائز بافتا وفاز بجائزة وحيدة منها وهي أفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم "The Full Monty" عام 1998، كما رشح مرتين لجائزة الأوسكار كانت الأولى كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم "In the Bedroom" عام 2002، ومرة أخرى كأفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم "Michael Clayton" عام 2008.