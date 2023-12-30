محمد فؤاد يكشف حقيقة رفضه حضور حفل زفاف محمد هنيدي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان محمد فؤاد ضيفًا على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وكشف "فؤاد" حقيقة رفضه حضور حفل زفاف محمد هنيدي رغم توجيه الدعوة له حسب تم تداوله من أخبار وقتها، بالإضافة إلى حقيقة خلافه معه.

وقال فؤاد، عن خلافه مع الفنان محمد هنيدي: "عمرنا ما اتكلمنا مع بعض على فكرة دي معلومة لازم الناس تعرفها.. هنيدي كان يشرفني أنه يكون صاحبي، لكن هنيدي شلته غيري خالص وأجوائه غيري، وهنيدي محصلش بعيدًا عن فيلم إسماعيلية رايح جاي اني روحت له مكان أو هو جالي".

وأضاف فؤاد، كاشفا حقيقة رفضه حضور زفاف هنيدي: "محصلش الكلام اللي بيتقال أنه عزمني على فرحه ومجتش وهو معزمنيش .. وبقول والله ما حصل وأنا مش هبقى صاحبه غصب عنه يعني".

كما تحدث "فؤاد" عن رفضه الظهور إعلاميًا، قائلا: "الناس دلوقتي تحسي انهم بيبقوا قاصدين يخبوا الكويس ويظهروا الوحش بس وان كان في شئ إيجابي ميتقالش ونطلع السلبي لأنه اللي بيجيب مشاهدات أو تريند أو بيلفت النظر وده في حد ذاته دينيًا حرام وأخلاقيًا ليه مسمى مينفعش نقوله على الهوا انما ده اللي مودينا في المصايب اللي احنا فيها ومحمد فؤاد من الناس اللي بينالهم من الحب جانب وقولت يا جماعة مش هغني غير لما اتطمن أن البلد بقت كويسة ومش هغني بالعافية مش هغني وأنا مش مبسوط".