تركي آل الشيخ يعلن نفاذ تذاكر حفل ماجد المهندس في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن نفاد تذاكر حفل الفنان ماجد المهندس بعنوان "ليلة البرنس والعمالقة" والمقرر إقامته يوم 5 يناير المقبل ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر "تركي" مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X"، وأوضح خلاله نفاد تذاكر الحفل بالكامل، وعلق: "الطبيعي للنجم الكبير".

وكان تركي آل الشيخ، قد أهدى درع من الذهب الخالص للفنان محمد عبده على هامش حفله الساهر الذي أقيم مساء أمس الجمعة احتفالًا باليوبيل الماسي بمرور 60 عامًا على مسيرته الغنائية.

ووجه "آل الشيخ" بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

يذكر أن، تركي آل الشيخ اقتحم عالم السينما لأول مرة بفيلم الرعب "The Cello" وهي رواية لـ "تركي" نشرت عام 2012، وتحمل نفس الاسم وهي الرواية الأولى له وتعد من أدب الرعب وتقع أحداثها بين مدينتي كريمونا الإيطالية قديمًا وحديثًا ومدينة الرياض في وقتنا الحالي.

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