أمير المصري يكشف سبب اعتذاره عن مسلسل "الحشاشين"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان الشاب أمير المصري، سبب اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2024.

وقال أمير، ببرنامج"سبوت لايت": "الموضوع كان توقيت واتمرنت كنت بتدرب شهرين وركبت خيل وكنت متفائل لكن للأسف حصل تأجيل ومضيت فيلم هانتيج ان فينيسيا في لندن وروحت أصوره في إيطاليا فمحصلش نصيب المرة دي".

وتم اختيار "أمير" مؤخرًا لتقديم جائزة "أفضل ممثلة" ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز بافتا اسكتلندا، وفور صعوده على المسرح خرج عن صمته، وعلق: "أشكركم جزيلًا على دعوتي قبل أن أبدأ أريد فقط أن أقول إن قلبي مع النساء والرجال والأطفال في غزة دعونا نأمل ونصلي لتحقيق السلام في المنطقة ووقف فوري لإطلاق النار" وحازت كلمته على اعجاب العديد من المتواجدين".

وفاز أمير المصري بجائزة "بافتا البريطانية" لأول مرة عن دوره بفيلم "Limbo" عام 2021 كأفضل ممثل، كما أعلنت جوائز بافتا البريطانية في ترشيحاتها هذا العام بترشيح "أمير" لجائزة "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلم "In Camera" والذي عرض مؤخرًا بالعديد من المحافل السينمائية العالمية منها مهرجان لندن السينمائي، وسيتم إعلان الفائزين بحفل توزيع الجوائز يوم 19 فبراير 2024.

ونجح أمير المصري في لفت الأنظار لموهبته وكونه أحد أهم النجوم الشباب في جيله وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية التي حجزت لها مقعدًا بالعديد من المهرجانات العالمية، وعرض للفنان امير المصري مؤخرًا فيلم "Club Zero" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الاخيرة، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يشارك بها بفعاليات مهرجان كان وكانت المرة الأولي بفيلم الكوميديا "Limbo" عام 2020.

يذكر أن، أمير المصري شارك مؤخرًا ببطولة فيلم "الجريمة والغموض "A Haunting in Venice" وسط كوكبة من ألمع نجوم السينما العالمية على رأسهم الممثل والمخرج البريطاني، كينيث براناه، ميشيل يو، تينا فاي، كيلي رايلي.