باتي سميث واحدة من أبرز نجمات الروك الأميركية .. تحتفل بعيدها الـ 77 وهذه نبذة عن حياتها

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية باتي سميث المولودة في شيكاغو في 30 ديسمبر 1946، والتي أمضت طفولتها في بلدة صغيرة في نيوجيرسي وتخرجت من مدرسة ديبتفورد تاونشيب الثانوية في عام 1964.

وانتقلت إلى نيويورك وعملت في محل لبيع الكتب حيث التقت بروبرت مابلثورب الذي سيوقع على الوثيقة. غلاف الخيول بعد 10 سنوات. انتقلت للعيش معه في فندق تشيلسي، وبدأت مسيرتها الغنائية بافتتاح بعض الحفلات الموسيقية مع صديقتها عازفة الجيتار ليني كاي. في عام 1974، أصدرت أول أسطوانة مطولة لها (Maxi) Piss Factory والتي أخذت منها الأغنية المنفردة Hey Joe، والتي صنفها ديف مارش عام 1989 ضمن أفضل 1001 أغنية مسجلة.

حقق ألبومها الأول "خيول" (1975)، وهو موسيقى البانك بصوت الروك الغنائي، نجاحًا كبيرًا ويشهد على العالم الموسيقي للمغنية الناشطة السلمية. واصلت عام 1976 مع إذاعة إثيوبيا، ثم سجلت عيد الفصح عام 1978، بما في ذلك أغنية "لأن الليل" شارك في كتابتها مع بروس سبرينغستين بالإضافة إلى عناوين أخرى أصبحت من كلاسيكيات موسيقى الروك الأمريكية (عيد الفصح، روك أند رول زنجي). في عام 1979، تود روندجرين أنتج الألبوم الرابع للمغني بعنوان موجة؛ ويسجل الفنان نجاحاً جديداً يؤكد عبقريته وحساسيته الموسيقية.

في عام 1979، ودعت باتي سميث المسرح خلال حفل موسيقي في إيطاليا وبعد عام تزوجت من عازف الجيتار السابق MC5 فريد سونيك سميث وأنجبت منه طفلين. وبعد تقاعد دام ما يقرب من 10 سنوات، عادت مع أغنية Dream Of Life وأغنية People Have The Power التي أنتجتها مع زوجها وجيمي يوفين. يقدم الفنان لجمهوره ألبومًا جديدًا مشبعًا بالنعيم الجميل. لكن في عام 1994، تبعت الدراما بعضها البعض: وفاة زوجها، التي سبقتها وفاة صديقها عازف البيانو ريتشارد سوهل ثم وفاة شقيقها وكورت كوبين، أثرت على المغنية التي أصدرت ألبوم Gone مرة أخرى في عام 1996 كما لو كان يطرد آلامها. الألبوم الذي يحمل علامتي بوب ديلان وجيف باكلي صنفته مجلة رولينج ستون كأحد الألبومات الأساسية في التسعينيات.

عند توقيع عودتها، غنت في عام 1996 في أولمبيا، ثم تعاونت مع R. E. M لألبومهم New Adventures in Hi-Fi قبل إصدار Peace and Noise في عام 1997 والتي أُخذت منها الأغنية المنفردة 1959، والتي تم الترحيب بها بجائزة ترشيح جرامي.

بعد غونغ هو في عام 2000، وأرض في عام 2002، وترامبين في عام 2004، عادت في عام 2005 بألبوم مزدوج خيول / خيول تحتفل بالذكرى الثلاثين لنجاحها الأول وأعطت حفلات موسيقية حيث اختلط شعر آرثر رامبو وويليام بليك بالنصوص. من أغانيه الخاصة. في عام 2008، أصدرت مع كيفن شيلدز ألبومًا استثنائيًا بعنوان "بحر المرجان"، والذي يجمع بين الشعر الجميل الحزين للمغنية مع مقاطع صوتية عبقرية My Bloody Valentine.

تعد باتي سميث، الحائزة على الدكتوراه الفخرية من جامعة روان، والتي توجت بوسام قائد الفنون والآداب وتم تخليدها في متحف الروك أند رول والبانثيون في كليفلاند، واحدة من الشخصيات الأساسية في موسيقى الروك الأميركية.