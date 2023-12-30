بالصور- هيفا وهبي تحبس الأنفاس بأحدث إطلالة لها .. وجمالها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبناني هيفا وهبي مجموعة من الصور لها علقت قائلة : "إجازة سعيدة ، أتمنى أن يملأ موسم الأعياد منزلك بالبهجة وقلبك بالحب" ، وظهرت هيفا بإطلالة جميلة للغاية، حيث إرتدت فستاناً باللون البني الفاتح ومرصع بالستراس وبالفرو عند الجانبين، وتركت شعرها منسدلاً وراء كتفيها .

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وبدأت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي تصوير فيلم "أرض جنهم"، الذي يشاركها في البطولة كل من عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري، وهو تأليف عمرو عاصم، وسيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي، وذلك في حي المقطم بالقاهرة.

وتدور أحداث فيلم "أرض جهنم" في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات، و تقدم هيفا وهبي شخصية جديدة تفاجئ الجمهور.

و من ناحية أخرى، تستعد الفنانة هيفا وهبي لتصوير فيلمها الجديد "جوري"، مع الممثل المصري محمود الليثي، و كريم عفيفي.