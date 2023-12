وفاة ممثل بريطاني شهير بشكلٍ مفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل البريطاني توم ويلكنسون، المعروف بأفلام مثل The Full Monty وShakespeare In Love وThe Best Exotic Marigold Hotel، عن عمر يناهز 75 عامًا مساء اليوم، وقد توفي فجأة في منزله مع زوجته وعائلته وتم تأكيد وفاته اليوم السبت في بيان شاركه وكيله نيابة عن عائلته.



فاز ويلكنسون بجائزة بافتا لعام 1997 عن فيلم The Full Monty، وأعاد تمثيل دور جيرالد عندما قامت سلسلة بث مباشر من Disney + بإعادة النظر في الشخصيات بعد 26 عامًا.

حصل على ستة ترشيحات لجائزة بافتا في المجموع بالإضافة إلى ترشيحين لجوائز الأوسكار لمايكل كلايتون وIn The Bedroom.

مع أكثر من 130 رصيدًا سينمائيًا وتلفزيونيًا في المجمل، كان لويلكنسون في الأعمال الدرامية مثل Sense and Sensibility لعام 1995 وBelle لعام 2013، كما كان يلعب دور العقول المدبرة الإجرامية في أفلام مثل Rush Hour أمام جاكي شان في عام 1998، أو RocknRolla للمخرج غاي ريتشي في عام 2008. .

حصل أيضًا على جائزة إيمي عن دور الشخصية السياسية الأميركية بنجامين فرانكلين في المسلسل القصير "جون آدامز" عام 2008، كما حصل على ترشيح لجائزة إيمي عن دور جو والد جون إف كينيدي في فيلم The Kennedys. لعب دور الرئيس ليندون جونسون في فيلم Selma عام 2014، وظهر في فيلم The Grand Budapest Hotel and Girl with a Pearl Earring.

كان ويلكنسون، وفقًا لموسوعة الفيلم البريطاني، "نجمًا رئيسيًا، يتمتع بموهبة رائعة - واحدة من بين عدة - لنقل الألم الداخلي".