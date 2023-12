هذا ما تمنته هند صبري في العام الجديد 2024

ميرنا وليد - بيروت - ونشرت الممثلة التونسية هند صبري صورتين عبر حسابها وعلقت على الصور قائلة: "يا رب سنة أسعد وأخف علينا جميعا.

. Hoping for a better year to come".

وأعلنت هند صبري، مؤخرًا استقالتها من منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة بالبرنامج الغذائي التابع للأمم المتحدة دعمًا للقضية الفلسـ طينية وما يعانيه الشعب الفلسـ طيني من قهر وظلم شديد، بعد شغلها المنصب لمدة 13 عامًا.

وأكدت هند صبري، في بيان نشرته عبر حساباتها على الشبكات الاجتماعية- أنها منذ بداية الحرب على غـ زة شعرت مع زملائها في برنامج الأغذية العالمي بالعجز لعدم قدرتهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه تجاه الأطفال والأمهات والآباء في القطاع، مشيرةً إلى أنهم "لم يكن بوسعهم إلا عمل القليل في مواجهة آلة الحرب الطاحنة التي لم ترحم المدنيين الذين يحاصرهم الموت".