شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "وبينا معاد 2" بعد مسلسل "العودة" وأميرة أديب تستكمل شخصية داليا شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار المخرج هانى كمال على الفنانة الشابة أميرة أديب ابنة المخرج عادل أديب لتستكمل شخصية الفنانة داليا شوقى في أحداث الجزء الثانى من مسلسل "وبينا معاد" بطولة صبرى فواز وشيرين رضا، المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، من تأليف وإخراج هانى كمال .

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "وبينا معاد 2" خلال شهر يناير المقبل، وتحديداً عقب انتهاء مسلسل العودة" الذى يعرض حاليا على شاشة dmc من بطولة النجم شريف سلامة وحمزة العيلى وعصام السقا وتارا عماد ومحمد رضوان، ومحمد عبد العظيم ووليد فواز وعدد كبيرمن الفنانين، من تأليف أمين جمال وورشته الكتابيه، وإخراج أحمد حسن وإنتاج اروما استديوز.

وبينا ميعاد الجزء الأول بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في اطار اجتماعى لايت.