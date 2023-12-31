شكرا لقرائتكم خبر عن Aquaman 2 يتفوق على فيلم Color Purple فى آخر أسبوع من عام 2023.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية عن حصد فيلم الأكشن والفانتازي Aquaman 2 إيرادات تتخطى 65 مليون دولار في الأسبوع الأول محليا منذ طرحه بدور العرض السينمائي، ليتخطى فيلم Color Purple الذى حقق 36.4 مليون دولار محلياً في الأسبوع الأخير لعام 2023.

فيلم Aquaman And The Lost Kingdom من إخراج جيمس وان، ويشهد تعاون أكوامان (جايسون موموا) مع شقيقه المسجون أورم (باتريك ويلسون) لحماية المملكة من غضب بلاك مانتا (يحيى عبد المتين الثاني).

ومن بين أعضاء فريق التمثيل العائدين الآخرين آمبر هيرد في دور ميرا، ودولف لوندجرين في دور الملك نيريوس، ونيكول كيدمان في دور أتلانا، وراندال بارك في دور دكتور ستيفن شين، وتيمويرا موريسون في دور توم كاري، كما يشكل فنسنت ريجان وإنديا مور وجاني تشاو الإضافات الجديدة.

واجه Aquaman And The Lost Kingdom عدة تأخيرات، حيث كان من المقرر إطلاق الفيلم في ديسمبر من العام الماضي 2022، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وتغيرات التقويم في شركة Warner Bros.، بعد أن تولى جيمس جان وبيتر سافران منصب رئيس استوديوهات DC.