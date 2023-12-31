شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات القهر والضعف والقوة فى حياة إليسا.. وثائقى بعنوان it's ok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

النجمة اللبنانية إليسا واحدة من أبرز نجوم الوطن العربي، مثل ما تضم حياتها الكثير من النجاحات، تفيض حياتها بالكثير من الأزمات والتحديات التي مرت بها، سواء في مسيرتها الفنية، أو الإنسانية والتي تحمل الكثير من التعب والمعاناة ما بين المرض والتنمر ولحظات الضعف والقوة في نفس الوقت.



اليسا



اليسا

تلك المسيرة الكبيرة دفعت منصة نتفليكس، لتقديم فيلم وثائقي عن إليسا بعنوان it's ok، من المقرر عرضه في 25 يناير المقبل، وهو العمل الذي يرصد الكثير من الأزمات والنجاحات في حياة إليسا بداية من عملها في المسرح.



اليسا في فيلمها الوثائقي

تحدثت إليسا في برومو الفيلم عن علاقة حب سامة تسببت في إصابتها بمرض السرطان من شدة القهر الذي تسبب فيه هذا الشخص، ويحمل البرومو الكثير من الدموع لإليسا كلما تحدثت عن خيبة من الخيبات التي تعرضت لها أو تذكر كم التنمر الذي شهدته على شكلها وملابسها وطريقة كلامها.

يذكر أن آخر أعمال إليسا هو طرحها أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "العقد"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتطبيقات ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوى.