شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة يقدم الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموسيقار الكبير هاني شنودة عن تقديمه الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة" المقرر طرحه على منصة watch it الإلكترونية يوم الأربعاء المقبل.

وقال الموسيقار هاني شنودة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة بالنسبة له، يمكن في الأعمال التي يقدمها لجمهوره ويفرحون بها، متابعًا: "منتظر أشوف مسلسل "حالة خاصة"، لأني بقدم فيه الموسيقى التصويرية، وبقدم 4 أغاني لفرقة المصريين".

يذكر أن مسلسل "حالة خاصة" بطولة غادة عادل، طه دسوقي، أحمد طارق، حسن أبو الروس، هاجر السراج، أحمد الأزعر، وئام مجدي، على السبع، نبيل علي ماهر، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، الطفل آدم النحاس، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.



بوستر مسلسل حالة خاصة