شكرا لقرائتكم خبر عن عروض تم إلغاؤها على نتفليكس فى 2023.. أبرزها Inside Job و1899 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفرد المنصة الأمريكية نتفليكس بالمركز الأول لأكثر المنصات إلغاءً لمسلسلاتها وعروضها الأصلية في فترة وجيزة، حيث قامت بالاستغناء عن 20 عرضا لها عام 2022، بينما انخفضت النسبة في 2023 لتصل إلى 16 عرضا تم إلغاؤها.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن المنصة الأمريكية قررت الغاء 5 عروض للرسوم المتحركة وهو ما يعد أمرا غير متوقع بالنسبة لمحتوى المنصة التي تهدف خلال الفترة الأخيرة لإنتاج عروض خاصة بتلك الفئة.

وجاءت أبرز العروض التي تم إلغاؤها هذا العام، كما يلي: Shadow and Bone، و Glamorous، و Agent Elvis، و Captain Fallـ و Farzar، و Wellmania، و Snowflake Mountain، و Lockwood & Co.، و Freeridge، و Sex/Life، و Dead End: Paranormal Park، و Uncoupled، و Inside Job، و 1899.