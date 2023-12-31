شكرا لقرائتكم خبر عن سحب فيلم "البعبع" لـ أمير كرارة من السينمات محققًا 43 مليون جنيه منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الخليج 365" سحب فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة وياسمين صبرى، من السينمات وذلك بعدما حقق 43 مليون ونصف المليون منذ طرحه في دور العرض السينمائية، حيث طرح في السينمات بعيد الأضحى الماضى، وهو من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض فى عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

وطرحت عدد من الأفلام السينمائية في موسم رأس السنة وهم فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام وياسمين صبري وشماريخ للفنان آسر ياسين وأمينة خليل وكارت شحن لمحمد ثروت ووش في وش لمحمد ممدوح وأمينة خليل والعميل صفر لأكرم حسني وفوي فوي فوي لمحمد فراج وغيرهم.