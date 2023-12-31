شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقى يخرج من عباءة الكوميديا بـ"حالة خاصة" وعرضه 3 يناير على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما اشتهر بأعمال الكوميديا في الفترة الأخيرة، حرص الفنان الشاب طه دسوقى، على تغيير جلده وأصر على إثبات قدراته التمثيلية والتنوع في اختياراته، وجاء ذلك من خلال مسلسله الجديد "حالة خاصة" وهو أحد إنتاجات منصة watch it الأصلية، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، حي ثمن المقرر أن يعرض العمل على المنصة بدءًا من يوم 2 يناير المقبل، وهو مكون من 10 حلقات.

ويلعب طه دسوقي دور محامٍ يدعي نديم وهو محامٍ مبتدئ ومتدرب في مكتب اماني النجار وهي الشخصية التي تلعبها النجمة غادة عادل حيث يواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته، بينما يجسد الفنان نبيل علي ماهر دور "جميل"، صاحب المكتبة التي يرتادها نديم ويصبح صديقه.

أما الفنان على السبع يجسد شخصية "يوسف"، والفنان أحمد الأزعر يقوم بدور "خالد"، والفنانة لينا إيهاب بشخصية "ندى"، والفنانة وئام مجدي في دور "عبير".

مسلسل "حالة خاصة" بطولة غادة عادل، طه دسوقي، أحمد طارق، حسن أبو الروس، هاجر السراج، أحمد الأزعر، وئام مجدي، على السبع، نبيل علي ماهر، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، الطفل آدم النحاس، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.