بالفيديو - بهاء سلطان يروج لأغنية فيلم "عصابة عظيمة" إستعداداً لطرحه في قاعات السينما

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري بهاء سلطان، فيديو، من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "كله فالصو"، و الذي يغنيها بالتعاون مع الفنان المصري أحمد سعد، والفنانة إسعاد يونس، وعلق على الفيديو قائلاً: "افتحلي بس سكة وهنوصل لإتفاق.

. كله فالصو مع النجم أحمد سعد من فيلم عصابة عظيمة للنجمة إسعاد يونس".

الأغنية من كلمات مصطفى البرنس و فلبينو، ، و ألحان و توزيع أحمد طارق يحيى، و من المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم 4 كانون الثاني المقبل، لينافس بموسم أفلام رأس السنة 2024.