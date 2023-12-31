سارة سلامة تودع عام 2023 بجلسة تصوير أمام البحر (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير أمام البحر لتودع بها عام 2023.

ونشرت سارة، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها داخل "لانش" وسط النيل.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "لو تعرفي بحبك قد إيه، الملكة، أجمل ممثلة في مصر، رائعة، ملكة الشاشة".

يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "الأجهر" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي 2023، وخاض بطولته عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، ومن تأليف أحمد حلبة، وإخراج ياسر سامي.

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