بـ"فيديو قصير"..هبة مجدي تستعرض أبرز الأحداث في حياتها خلال 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة هبة مجدي، فيديو قصير، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، استعرضت خلاله أبرز الأحداث التي عاشتها خلال عام 2023، على المستويين المهني والشخصي.

وظهرت "هبة" في الفيديو مع زوجها المطرب محمد محسن، وأثناء استلامها بعض الجوائز، واحتوى الفيديو أيضا على بوستر آخر أعمالها التليفزيونية وهو مسلسل "عيشها بفرحة"، وغيره من اللقطات والأحداث الهامة، وعلقت: "كل خطوة في السنة دي.. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم بارك لنا فيها وأفتح لنا أبواب الخير في العام الجديد".

يذكر أن، آخر أعمال هبة مجدي هو مسلسل "عيشها بفرحة" وقامت خلاله بدور مخرجة تعرضت لحادث أدى إلى إصابتها بإعاقة جعلتها لا تستطيع الحركة إلا عن طريق كرسي متحرك، إلا أن هذا لم يوقفها عن تحقيق حلمها واستمرارها في العمل والنجاح.