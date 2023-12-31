درة توجه رسالة لمتابعيها بمناسبة العام الجديد 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة التونسية درة زروق، رسالة لمتابعيها عبر السوشيال ميديا بمناسبة حلول العام الجديد 2024.

ونشرت درة، صور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام"، ظهرت خلالها بملابس " كاجوال".

وعلقت درة، على الصور: "أرسل لكم حبي، وأتمنى أن تعيشوا في عالم مليء بالسلام وأكثر إنسانية، وعدالة .. لا تنسوا الصلاة من أجل فلسطين".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: " الحلاوة والجمال" ، " بحبك من تونس" ، " كتكوتة" ، " أحلى وأجمل درة في العالم يا حبيبتي" ، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن، آخر أعمال درة هو مسلسل "الأجهر" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2023، وشاركها البطولة عمرو سعد، وعارفة عبدالرسول، وسيد رجب، وعمرو عبدالجليل، ومجموعة أخرى من الفنانين.