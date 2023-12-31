هند صبري تكشف عن أمنيتها في العام الجديد 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة هند صبري، عن أمنيتها في العام الجديد 2024.

وكتبت هند، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "يا رب سنة أسعد وأخف علينا جميعا".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: " يا رب كل سنينك تبقى جميلة زيك يا هند"، "السنة الجديدة هتبقى جميلة إن شاء الله عشان وجودك فيها" ، " يا رب يا حبيبتي يا رب إن شاء الله سنة كلها خير ونجاح ليكي ولكل حبايبك وجودك بيحلي الدنيا" ، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن، آخر أعمال هند صبري مسلسل "مفترق طرق" ويشاركها البطولة إياد نصار وماجد المصري، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.