فن ومشاهير

هند صبري تكشف عن أمنيتها في العام الجديد 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة هند صبري، عن أمنيتها في العام الجديد 2024.

وكتبت هند، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "يا رب سنة أسعد وأخف علينا جميعا".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: " يا رب كل سنينك تبقى جميلة زيك يا هند"، "السنة الجديدة هتبقى جميلة إن شاء الله عشان وجودك فيها" ، " يا رب يا حبيبتي يا رب إن شاء الله سنة كلها خير ونجاح ليكي ولكل حبايبك وجودك بيحلي الدنيا" ، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن، آخر أعمال هند صبري مسلسل "مفترق طرق" ويشاركها البطولة إياد نصار وماجد المصري، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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