كيف علق الجمهور على أغنيتي أيمن بهجت قمر في ألبوم عمرو دياب الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية "معرفش حد بالاسم ده" وأغنية "المعنويات مرتفعة" وهما ضمن أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد الذي يحمل اسم "مكانك" الذي طرحه على "أنغامي".

الأغنيتين من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر الذي اعتاد خلال السنوات الماضية المشاركة بألبومات "الهضبة" وهو التعاون الذي يحمل العديد من النجاحات معا.

وحرص رواد السوشيال ميديا على توجيه التهنئة لـ أيمن بهجت قمر، وجاءت كالتالي: "يا نهار أبيض على الجمال والعظمة اللي حضرتك عاملها في ألبوم عمرو دياب" ، "دائمًا عظيم"، "الإبداع من أيمن بهجت قمر بأغنية لا تقارن"، "الأستاذ اللي بيأكد كل مرة أنه أهم شاعر في الوطن العربي" ، "ألف مبروك يا أيمن"، "ألف مبروك لفريق العمل الرائع والمبدع".

ألبوم "مكانك" يأتي بعد 3 سنوات من طرح ألبوم "يا أنا يا لأ"، الذي ضم 12 أغنية أيضًا، ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم الجديد مع الشعراء بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين محمد يحيى، إسلام زكي، مدين، والموزعين أحمد إبراهيم توما، أسامة الهندي، وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر أمير محروس.

يذكر أن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية "أهل الكهف" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ويشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم خالد النبوي، محمد ممدوح، محمود حميدة، غادة عادل، محمد فراج، بيومي فؤاد، والفيلم مقتبس من مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، إخراج عمرو عرفة.

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