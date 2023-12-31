مي عز الدين بدون مكياج وميريام فارس جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بـ "فيلتر" لامع في وجهها.

منة عرفة

ظهرت الفنانة الشابة منة عرفة، داخل سيارتها، عبر خاصية"القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وذلك في أحدث ظهور لها.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، مرتدية "جيبة قصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها خلال زيارتها إلى باريس.

مي عز الدين

كشفت الفنانة مي عز الدين، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بدون مكياج.

ميريام فارس

ظهرت الفنانة ميريام فارس، بإطلالة جريئة، عبر خاصية "القصص القصيرة"على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك في أحدث ظهور لها.

أنغام

نشرت الفنانة أنغام، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بـ فستان أسود أنيق، نالت إعجاب جمهورها.

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورة تجمعها بشقيقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، صورة لها ، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع "X" أحدث ظهور له مرتديا ملابس كاجوال.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد، صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وذلك من أحدث جلسة تصوير خضع لها.