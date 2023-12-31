فن ومشاهير

هيفاء وهبي تودع عام 2023 بفستان قصير.. والجمهور يعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار إليها بجلسة تصوير جريئة لتودع بها عام 2023 .

ونشرت هيفاء، الصور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: " أجازة سعيدة.. يجوز موسم العطلات يغمر بيوتكم بالفرحة وقلوبكم بالحب".

وظهرت هيفاء وهبي، في الصور وهي مرتدية فستان قصير من القطيفة.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك بينسي الهموم" ، " قمر" ، "فاتنة" ، " الصور تاخد العقل" ، "جميلة أوي" ، " لا قبلك ولا بعدك".

يذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" الذي تم عرضه خلال موسم عيد الفطر عام 2023، وشاركها البطولة حمدي الميرغني، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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