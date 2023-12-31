ابنة أصالة تتغزل في والدتها وتوجه رسالة لها مع احتفالات رأس السنة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تغزلت شام الذهبي في والدتها الفنانة السورية أصالة نصري، تزامنا مع احتفالات رأس السنة واستقبال العام الجديد 2024.

ونشرت ابنة أصالة، صورة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنتي الحياة، أنتي الروح اللي معيشنا عايشين حتى نكسب رضاكي وسعادتك لأن انتي مصدر كل شيء حلو الله أنعمنا به.. انتي الهواء اللي بتنفسه أنا وأخواتي".

وتابعت: "يا أعظم أم وأعظم إنسانة ما شفت بجمال وصدق قلبك، طيبة وشفافية روحك ووسع صدرك وقدرة على التسامح والمحبة اللي علمتينا إياها بالفعل ومش بالكلام! انتي السبب لكل شئ بيدفعني لحتى أشرفك وأرضيكي وبدعي ربي إني أعيش لآخر لحظة بحياتي تحت أقدامك، قولوا أمين".

وأضافت: "كل أمنية بكل عيد وكل مناسبة بحياتي بتكون نفس الشيء.. الله يحفظ ويحميكي من كل شر، ويخليكي تاج فوق رأس ولادك وعائلتك كلها العمر كله".

وكانت أصالة نصري، أعلنت عن استقبال حفيدتها الأولى من ابنتها شام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" يوم 24 ديسمبر الجاري. ونشرت "أصالة" صورة مكتوب عليها: "الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال، ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام، ادعو لها أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتا حسنا وأن يملأ قلبها حبا، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين.. آمين".