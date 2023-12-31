شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يستعد لطرح كليب "دب هب" أولى أغانى ألبومه الجديد "زى زمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب والفنان هيثم نبيل، لطرح كليب أغنية "دب هب" وهي أولى أغاني ألبومه الجديد "زي زمان" والمقرر طرحه كاملا قريبا، ويضم 10 أغنيات، هي: "دب هب، يا بتوع الطب، مش فارقلي، كان لينا ناس، زي زمان، سوق الجمال، منستغناش، أخطبوط، طوق نجاة، صفحة جديدة وعدو الستات".

وأكد هيثم أن الأغنية كليب الأغنية ستكون بشكل جديد ومختلف، داعيا الله أن يكلل الله مجهوده ومجهود من شاركه في صناعة عمل الألبوم الذي استغرق تحضيره نحو عامين، وفقا لما قاله عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنان هيثم نبيل كان ضيفا على برنامج "نص تون" على تليفزيون ”الخليج 365”، وفى لقائه تحدث عن كواليس أغانيه التي قدمها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي وتعاونه مع المخرج محمد سامى، كما تناول في حديثه الكشف عن الكيمياء التي تجمعه بمحمد سامى، وكيف تم اختيار الرباعيات التي تعبر عن المواقف الصعبة في المسلسل.