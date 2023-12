شكرا لقرائتكم خبر عن Oppenheimer أكثر الأفلام حصولا على جوائز فى 2023.. اعرف القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لموقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes، قائمة لأكثر الأفلام حصولاً على جوائز في عام 2023، والتي جاء في المركز الأول بها فيلم Oppenheimer برصيد 66 جائزة، بينما حل فيلم THE HOLDOVERS، برصيد 31 جائزة، بينما حل فيلم KILLERS OF THE FLOWER MOON على المركز الثالث وحصد 26 جائزة.

واستكملت القائمة وحل فيلم ANATOMY OF A FALL في المركز الرابع وحصد 21 جائزة، بينما جاء فيلم BARBIE في المركز الخامس برصيد 21 جائزة، وفيلم POOR THINGS على المركز السادس برصيد 19 جائزة، وفيلم THE ZONE OF INTEREST على 16 جائزة.

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح "Oppenheimer" في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيون مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.