شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى بصحبة ابنتها زهرة بعد زيارة متجرهما الخاص بعلامتها التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت أنجلينا جولي وهي تقضي بعض الوقت الممتع مع ابنتها زهرة كعادة نجوم هوليود، في تلك الفترة ممن يفضلون قضاء أكبر وقت ممكن مع العائلة، وظهر الثنائى داخل نيويورك مثلما أكد موقع الديلى ميل.

وتجول الثنائي داخل موقع البيع بالتجزئة الخاص بعلامتها التجارية للملابس، حيث يقام معرض سيستضيف في النهاية "أحداثًا تعليمية" حول موضوعات مثل الاستدامة والفن.



انجلينا جولى فى صورة أخرى

من ناحية أخرى سبق وكشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن المضاعفات الصحية التي عانت منها في الماضي بسبب مرض شلل الوجه النصفي، قائلة إنها أصيبت بهذا المرض لأول مرة في الفترة التي سبقت طلاقها من النجم العالمى براد بيت.

وفي مقابلة جديدة مع صحيفة وول ستريت جورنال، تحدثت جولي بصراحة عن تأثير الانفصال بين الممثلين سلبًا على صحتها، قائلة: "يتفاعل جسدي بقوة مع التوتر، حيث يحدث خلل فى السكر في دمي، كما أننى أصبت فجأة بشلل قبل ستة أشهر من طلاقي".