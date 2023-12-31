محمد منير يلغي حفل رأس السنة تضامناً مع أهل غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المطرب المصري محمد منير تأجيل حفله الغنائي في رأس السنة، تضامنا مع أهل غزة. وكان من المقرر إحياء الحفل مساء غد الأحد في منطقة الشيخ زايد.

وقال منير “تم إلغاء حفلتي يوم رأس السنة. طول ما إخواتنا وأرضنا مش بخير مش هقدر أغني وأعيش”.

وطرح الكينغ مؤخرا أغنية “يا فلسطيني” من تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وإخراج أحمد عبد المحسن.

وحققت الأغنية انتشارا كبيرا، وأعرب منير عن سعادته بردود الأفعال وقال: “الحمد لله جاءني ردود أفعال قوية وإشادات كبيرة على الأغنية، خصوصا أن فلسطين في القلب من فترة كبيرة وستظل بلد عربية أصيلة، ولا بد من تقديم لهم كل أساليب الدعم”.

وكان منير قد انتهى مؤخرا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان “أنا الذي” بالتعاون مع الملحن عصام كاريكا، الذي يعود للعمل معه بعد 27 عامًا، حيث كان آخر تعاون بينهما في أغنية “أنا عمر عيني”.

“أنا الذي” من كلمات باسم عادل وألحان أنور عمرو وتوزيع خالد محسب، وتقول كلماتها: “أنا الذي غنّى وطبّل، أنا الذي بحر قبل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت، ياما روحت وجيت من غير ما تعشيت بقى كده معقول”.