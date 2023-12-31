حلا شيحة: "سأبدأ العام الجديد بالصلاة لأهل فلسطين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها على السوشيال ميديا صورة جديدة لها، لتهنئتهم بمناسبة العام الجديد 2024.

ونشرت حلا، الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سأبدأ العام الجديد بالصلاة والدعاء لأهل فلسطين الحبيب، القوي ، الصامد، أرسل لهم رسالة حب واُقّبل رؤوسهم وأنحني لصمودهم سائلة الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء ويُنزل عليهم السكينة ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وجرحاهم ويربط على قلوب أمهاتهم ورجالهم ويحفظ أطفالهم من كل سوء".

وأضافت: "وأرسل رسالة لكل الأمة العربية أن اتحدوا لإنقاذ فلسطين المقدسة وأبناءها بكل ما أوتيتوا من مساندة معنوية ومادية فليس لهم بعد الله إلا مساندتنا ودعمنا.. كل عام وأنتم بخير وبداية لعام جديد يبعث الأمل والخير والسلام".

يذكر أن، آخر أعمال حلا شيحة فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، ومن تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

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