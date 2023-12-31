شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يستأنف تصوير فيلمه "ع الماشى" 9 يناير المقبل بعد إجازة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفنان على ربيع تصوير فيلمه الجديد "ع الماشى" والذى بدأ تصويره الفترة الماضية من إخراج محمد الخبيرى، حيث حصل فريق عمل الفيلم على إجازة الكريسماس، ومن المقرر أن يعود فريق العمل إلى التصوير يوم 9 يناير المقبل، وسيتم التصوير في عدد من أماكن التصوير.

الفيلم من تأليف أحمد الوهاب، وإنتاج فتحى إسماعيل ويوسف الطاهر وتوزيع سينرجى، ويشارك في بطولة العمل كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفى وآية سماحة.

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.