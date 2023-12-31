المطربة بوسي تودع عام 2023 بفستان سواريه والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - ودعت المطربة بوسي، عام 2023 مرتدية فستان سواريه في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بوسي، الصور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

وظهرت بوسي في الصور وهي مرتدية فستان سواريه باللون الرمادي.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: " بحبك يا بوسي" ، "يا جمالك" ، "إيه الجمال ده يا روحي" ، "قمر والله" ، "عام سعيد يا أحلى بوسي" .

يذكر أن، رجل الأعمال هشام ربيع، أعلن انفصاله عن المطربة بوسي مؤخرا، وأكد أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.