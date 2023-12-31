شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يخطف أحمد سعد فى "أبو نسب" بطولة محمد إمام.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض حاليا فيلم "أبو نسب" في السينمات في مصر والخليج، بطولة النجم محمد إمام، وإخراج رامى إمام، حيث حقق ما يقرب من 13 مليون جنيه في 6 أيام عرض، ومن المتوقع أن يحقق ارقامًا جديدة لمحمد إمام عنه أفلامه السابقة.

وخلال أحداث الفيلم نجد محمد إمام يقدم شخصية طبيب أطفال، ويتزوج ياسمين صبرى، ومع يوم حفل الزفاف اعتذر المطرب أحمد سعد عن إحياء حفل الزفاف، ليظهر الفنان القدير ماجد الكدوانى والد ياسمين صبرى ويقدم دور زعيم عصابة خطير في أحداث الفيلم، وبعد خروجه من السجن يخطف المطرب أحمد سعد من أجل عيون ابنته التي تحب أحمد سعد، وكانت ترغب في إحياء أحمد سعد لحفل زفافها.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا" ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.

أبطال فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.