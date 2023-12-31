"بنش مارك" تكشف عن حفل "كاسيت 90" للمرة الثانية في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك السعودية" على "إنستجرام" عن حفل جديد بعنوان "كاسيت 90" وذلك بعد النجاح الكبير للحفل الغنائي "كاسيت 90" بشهر أغسطس الماضي وسط مشاركة نخبة من نجوم الأغنية بفترة التسعينيات.

ونشرت "بنش مارك"، مقطع فيديو، أوضحت خلاله مشاركة عدد من نجوم الغناء وهم الفنان مصطفى قمر، الفنان هشام عباس، الفنان مصطفى كامل، الفنان محمد فؤاد، الفنان مدحت صالح، الفنان إيهاب توفيق، إلى جانب عدد من النجوم الأجانب منهم المغنية السويدية جيني بيرجرين، وفريق "Aqua" الدنماركي النرويجي، والمغني الألماني هادواي.

وعلقت صفحة "بنش مارك" على الفيديو، قائلة: "جاهزين نسترجع ذكريات التسعينات في كاسيت 90 مع ألمع نجوم الوطن العربي، والمقرر إقامته يوم الخميس الموافق 4 يناير المقبل على مسرح أبو بكر سالم".

وأقيم حفل "كاسيت 90" لأول مرة بشهر أغسطس الماضي وجمع مابين أبرز نجوم الغناء بفترة التسعينات وهم الفنانة سيمون، الفنان حسام حسني، الفنان خالد عجاج، الفنان مصطفى قمر، الفنان إيهاب توفيق، الفنان محمد محيي وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا ضخمًا دعا الشركة لإقامة حفلًا جديدًا استكمالًا لنجاح الحفل الأول.

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