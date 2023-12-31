روبي تتصدر تريند "يوتيوب" بأغنيتها "3 ساعات متواصلة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة روبي، تريند "يوتيوب" بأغنيتها الجديدة "3 ساعات متواصلة".

وحققت أغنية "3 ساعات متواصلة" 1,303,699 مشاهدة منذ طرحها للجمهور، وهي من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

يذكر أن، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل أصدر بيان الثلاثاء الماضي ، قال فيه: "السلام عليكم وكل عام ومصرنا الحبيبة وعالمنا العربي بخير بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٤ أبعث إلى سيادتكم ببعض ما يجول بخاطري منذ الأمس".

وأضاف: "كل الأخبار التي يتم تداولها بإسم نقابة المهن الموسيقية عن الفنانة روبي، وعن هذا العمل الفني عارية تماما من الصحة، رغم تحفظات بعض أعضاء مجلس الإدارة على بعض التصرفات السابقة للفنانة، فمنذ دخولي للنقابة أسست وضعاً راسخاً وثابتاً وهو القرار الجماعي المدروس، وقد تغيرت أوضاع النقابة كلياً وجزئياً وكافة الأمور يتم عرضها علي مجلس الإدارة بالكامل، ثم تتم دراسة القرار الذي تنوي اتخاذه، وعندما تجد النقابة ضرورة التدخل وتفعيل دورها للحفاظ على الذوق العام والقيم المجتمعية يكون التدخل مدروسا والذي تسبب في هذا اللغط بخصوص هذا العمل الفني هو كثرة اتصال الزملاء الصحفيين وإرسال رسائل مفادها أن هناك أغنية تم طرحها للفنانة روبي تحمل عبارات ( أشوقك وأدوقك ووووو )".

وأضاف،:" كان ردي علي زميلاً واحداً فقط من الصحفيين هشوف إيه الموضوع وسوف أرسله للمجلس لبحثه واتخاذ اللازم، لكني فوجئت بنزول هذا الرد وكأنه خبراً، وهو ما أثار استيائي بشدة".

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