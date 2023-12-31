شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شخصية حسن أبو الروس في "حالة خاصة": محامٍ يسعى من أجل مصلحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة watch it الإلكترونية عن تفاصيل شخصية حسن أبو الروس في مسلسل "حالة خاصة"، المقرر عرضه الأربعاء المقبل عبر المنصة.

ونشرت المنصة عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو لحسن أبو الروس من العمل، حيث يقوم بدور محامي يدعى عز في مكتب أماني النجار التي تقوم بدورها الفنانة غادة عادل، مشيرة إلى أنه مستعد لفعل أي شيء يخدم مصلحته فقط.

يذكر أن مسلسل "حالة خاصة" بطولة غادة عادل، طه دسوقي، أحمد طارق، حسن أبو الروس، هاجر السراج، أحمد الأزعر، وئام مجدي، على السبع، نبيل علي ماهر، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، الطفل آدم النحاس، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

ويعد "حالة خاصة" ثالث أعمال watch it الأصلية الذى يشارك فى بطولته حسن أبو الروس، بعدما شارك فى مسلسل "ريفو" الجزء الأول، والجزء الثانى، والعمل بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.