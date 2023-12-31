شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف لكوكب الشرق أم كلثوم على المسرح فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، واحدة من أشهر المطربات في مصر والوطن العربي، بدأت الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها في الموالد والأفراح، وفى عام 1922 انتقلت أم كلثوم إلى القاهرة، تميزت بصوت قوي، وقدرات خاصة على الغناء، إلى جانب مواهب أخرى مثل الإلقاء الإبداعي والفكري المنشود، وهي كانت جزءا من منظومة أيديولوجية وسياسية وثقافية.

وتعتبر الستينيات من أبرز الفترات الفنية لأم كلثوم، حيث أصدرت العديد من الأغنيات الناجحة منها "إنت عمري"، "الأطلال".

وفى ذكرى ميلادها نذكر مجموعة مواقف لأم كلثوم على المسرح فى حفلاتها الغنائية :

1- أم كلثوم في حفلات لبيبا:

في إحدى حفلاتها الغنائية التي أقيمت فى بنغازي بدولة لبيبا، قامت بشتم مستمع ليبي أثناء الحفل، حيث قالت له "اخرس.. قليل الأدب"، بعد أن قال لها: عيدي يا مره.

2- أم كلثوم في حفلات تونس:

وفي إحدى حفلاتها بتونس كادت أم كلثوم تنسى كلمات الأغنية إلا أن عازف الناي "سيد سالم" قام بتلقينها الكلمات، سيد سالم كان من أشد المحبين لأم كلثوم وكان يعشقها عشقا خالصا لدرجة أنه بعد وفاتها ظل في حالة صدمة لمدة ستة أشهر غير مصدق أن أم كلثوم ماتت.

3- بكاء أم كلثوم على المسرح:

بكت أم كلثوم على المسرح مباشرة أثناء غناء المقطع الأخير من أغنية "دارت الأيام"، وذلك بسبب وفاة جمال عبد الناصر، فقد كانت هذه الحفلة أول حفل تقيمه "الست" بعد وفاة جمال عبد الناصر، حيث بكت لنصف ساعة كاملة، أثناء الغناء مما جعل الجمهور في حالة دهشة وصدمة كبيرة رهبة من دموع الست.